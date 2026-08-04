Уборочная в Беларуси перешагнула экватор: аграрии уверенно идут к 11,5 млн тонн зерна

Уборочная кампания в Беларуси перешагнула экватор. Отрасль демонстрирует уверенную динамику - на сегодняшний день намолочено более 4,5 млн т зерна с учетом рапса. В фокусе внимания - выполнение планового поручения Президента Беларуси Александра Лукашенко и факторы, которые позволяют аграриям добиваться высоких результатов даже в условиях переменчивой погоды.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш подробно остановился на текущих цифрах, техническом оснащении и региональных особенностях уборочной страды.

"11,5 млн т - это не случайность, а закономерность"

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2026 году планируется получить порядка 8 млн т зерновых и зернобобовых культур, около 1,5 млн т крестоцветных (яровой и озимый рапс), а остальное будет добираться за счет зерна кукурузы.

Как отметил Андрей Балыш, тот факт, что аграрии вышли на экватор с высокими показателями, позволяет с уверенностью говорить: 11,5 млн т, обозначенных Президентом, будут выполнены. И это уже не случайность, а закономерность, подчеркнул парламентарий.

"Это закономерность. Благодаря слаженной работе наших аграриев, благодаря обеспечению и минеральными удобрениями, и высокопроизводительной техникой. Ну и благодаря погодным условиям сегодня складывается тот каравай, который был запланирован, на который были потрачены материальные средства", - заявил он.

За счет чего достигается результат?

Сегодня в Беларуси выстроена научно обоснованная и сбалансированная структура посевных площадей. Ни одна культура не возделывается бессистемно - все оптимизировано и подчинено конкретным задачам.

Отдельно парламентарий отметил значение решений, принятых еще в 1990-е годы, когда была сохранена промышленная база. Именно это, по его словам, сегодня обеспечивает аграриев собственными энергонасыщенными тракторами, высокопроизводительными комбайнами и мощными зерносушильными комплексами. Без этой базы было бы невозможно реализовывать уборочные планы в оптимальные сроки.

Влияние погоды: дожди и жара

Вопрос о капризах природы также не остался без внимания. Нынешнее лето преподносит сюрпризы: неделя затяжных дождей сменяется удушливой жарой. Однако, как пояснил гость программы, погодные условия в большей степени повлияли на посевную кампанию и этап уходных работ, нежели на саму уборку.

Ключевым фактором успеха в текущей ситуации становится наличие высокопроизводительной техники. Благодаря современным комбайнам и зерносушильным комплексам аграрии могут оперативно обрабатывать урожай. Особо было подчеркнуто, что отрасль полностью укомплектована кадрами механизаторов и комбайнеров.

"Цифры говорят сами за себя. Сегодня убрано 45 % озимых зерновых и зернобобовых культур. В прошлом году на эту дату было 27 %. Озимый рапс убран на 90 %, валовый сбор составил более 1,2 млн т. В прошлом году было убрано 60 % и намолочено 910 т", - привел сравнительную статистику Андрей Балыш.

Он также добавил, что погода может вносить коррективы, но при правильных управленческих решениях на местах, в сочетании с технической оснащенностью, аграрии успешно справляются с задачей.

Зерносушильные комплексы: золотой запас сушки

Особое значение для общего каравая страны имеет этап послеуборочной обработки. Как было отмечено, в стране функционируют около 1,5 тыс. зерносушильных комплексов, суммарная мощность которых позволяет перерабатывать до 50 тыс. т зерна в смену - этого потенциала достаточно для обработки урожая текущего года.

При этом аграрии активно используют и погодный фактор: аномальная жара, установившаяся на большей части территории Беларуси, позволяет досушивать зерно прямо на корню, экономя ресурсы.

Для закладки на хранение влажность зерна не должна превышать 14 %, а для рапса этот показатель еще строже - 8 %.

Северный регион: витебский нюанс

Уже традиционным является вопрос о темпах уборки в Витебской области, которая всегда начинает страду позже южных регионов. Спикер пояснил, что сравнивать области напрямую некорректно из-за разницы в агроклиматических поясах.

"Сегодня Витебская область - это наш самый северный регион. Вегетационный период для созревания растений там намного меньше. Брестская область начинает убирать на две недели раньше, у нее есть задел. В Витебской области сроки сжаты, но и там аграрии демонстрируют достойные результаты", - резюмировал парламентарий.

Таким образом, благодаря сочетанию передовых технологий, грамотного планирования и самоотверженного труда механизаторов, белорусский агропромышленный комплекс уверенно движется к завершению уборочной кампании с высокими показателями. Впереди - финальный этап и закладка зерна на хранение, чтобы выращенный каравай был сохранен до следующего сезона.