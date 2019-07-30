Уборочная-2019. Рабочие будни белорусских аграриев

Тем временем поток хлеба нового урожая с полей в закрома все набирает ход. Высокие обороты набрал Пружанский район. Здесь аграрии первыми превысили показатель в 100 тысяч тон намолота. Однако самые плодородные поля пока у Минской области. Здесь урожайность некоторых районов увеличилась на 20 % по сравнению с предыдущим сезоном. Кроме того, собирают с полей и хлеб для животноводства. В этом году всем предприятиям предстоит собрать минимум полуторагодичный запас кормов. Сколько тонн зерна стоит одно небольшое интервью в разгар уборочной, может ли выдержать современный темп 18-летний комбайн? О возрастающих оборотах урожайной кампании репортаж Яна Пашкевича.



Сергей Ильич вместе с "Лидой" еще учились - марку комбайна механизатор не менял ни разу, от предложений сменить машину просто отказывался. А с недавнего времени на борту появилось еще одно женское имя - Катя, дочь Сергея.

А теперь подведем итог временного эксперимента.И так каждые 2 минуты минимум на две тонны прибавляют к караваю Смолевичского района почти 70 комбайнов. При этом урожай прибавил в весе почти 20 % - 42 центнера с гектара, в том числе и благодаря экспериментальным сортам.