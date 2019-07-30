3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Уборочная-2019. Рабочие будни белорусских аграриев
Тем временем поток хлеба нового урожая с полей в закрома все набирает ход. Высокие обороты набрал Пружанский район. Здесь аграрии первыми превысили показатель в 100 тысяч тон намолота. Однако самые плодородные поля пока у Минской области. Здесь урожайность некоторых районов увеличилась на 20 % по сравнению с предыдущим сезоном. Кроме того, собирают с полей и хлеб для животноводства. В этом году всем предприятиям предстоит собрать минимум полуторагодичный запас кормов. Сколько тонн зерна стоит одно небольшое интервью в разгар уборочной, может ли выдержать современный темп 18-летний комбайн? О возрастающих оборотах урожайной кампании репортаж Яна Пашкевича.
Сергей Ильич вместе с "Лидой" еще учились - марку комбайна механизатор не менял ни разу, от предложений сменить машину просто отказывался. А с недавнего времени на борту появилось еще одно женское имя - Катя, дочь Сергея.
А теперь подведем итог временного эксперимента.И так каждые 2 минуты минимум на две тонны прибавляют к караваю Смолевичского района почти 70 комбайнов. При этом урожай прибавил в весе почти 20 % - 42 центнера с гектара, в том числе и благодаря экспериментальным сортам.
В районе с полей в закрома уже убрали зерно более чем с четверти территорий. Запасают хлеб и на корма животным. Пока многие хозяйства страны заканчивают второй укос трав, некоторые предприятия собирают уже третий урожай. А вот угнаться за техникой в поле становится все сложнее.
Консервируют же травы на предприятии по самым современным технологиям.Такие закатки сохраняют всю витаминную силу кормов практически без потерь. Стадо более чем из 4 тысяч коров до сих пор лакомится травами годичной давности как свежими.
При этом в нынешнем году аграриям предстоит утолить аппетит животноводческих комплексов, который разыгрался еще зимой, - заготовленных в прошлом году кормов хватило не всем хозяйствам. Восполнить же запас минимум на полтора года вперед предстоит до конца урожайного сезона.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов