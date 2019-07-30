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Уборочная-2019. Рабочие будни белорусских аграриев

Тем временем поток хлеба нового урожая с полей в закрома все набирает ход. Высокие обороты набрал Пружанский район. Здесь аграрии первыми превысили показатель в 100 тысяч тон намолота. Однако самые плодородные поля пока у Минской области. Здесь урожайность некоторых районов увеличилась на 20 % по сравнению с предыдущим сезоном. Кроме того, собирают с полей и хлеб для животноводства. В этом году всем предприятиям предстоит собрать минимум полуторагодичный запас кормов. Сколько тонн зерна стоит одно небольшое интервью в разгар уборочной, может ли выдержать современный темп 18-летний комбайн? О возрастающих оборотах урожайной кампании репортаж Яна Пашкевича.

Сергей Ильич вместе с "Лидой" еще учились - марку комбайна механизатор не менял ни разу, от предложений сменить машину просто отказывался. А с недавнего времени на борту появилось еще одно женское имя - Катя, дочь Сергея.
А теперь подведем итог временного эксперимента.И так каждые 2 минуты минимум на две тонны прибавляют к караваю Смолевичского района почти 70 комбайнов. При этом урожай прибавил в весе почти 20 % - 42 центнера с гектара, в том числе и благодаря экспериментальным сортам.

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В районе с полей в закрома уже убрали зерно более чем с четверти территорий. Запасают хлеб и на корма животным. Пока многие хозяйства страны заканчивают второй укос трав, некоторые предприятия собирают уже третий урожай. А вот угнаться за техникой в поле становится все сложнее.
Консервируют же травы на предприятии по самым современным технологиям.Такие закатки сохраняют всю витаминную силу кормов практически без потерь. Стадо более чем из 4 тысяч коров до сих пор лакомится травами годичной давности как свежими.
При этом в нынешнем году аграриям предстоит утолить аппетит животноводческих комплексов, который разыгрался еще зимой, - заготовленных в прошлом году кормов хватило не всем хозяйствам. Восполнить же запас минимум на полтора года вперед предстоит до конца урожайного сезона.

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