Молодежные экипажи трудятся на полях Беларуси

Каждый день в эту жаркую пору на счету у аграриев. Это их упорным трудом обеспечивается продовольственная безопасность страны. Почти 2 с половиной миллиона тонн зерна - таков вес каравая на сегодня.

Убрана треть площадей зерновых посевов. Средняя урожайность по стране - почти 33 центнера с гектара. Темпы задает погода. Полумиллионную отметку перешагнули уже два региона - Брестская и Минская области. Синхронность демонстрируют аграрии Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областей.

На полях трудятся и молодежные экипажи. Сегодня - еще и рекордсмены. В Витебском районе команда намолотила тысячу тонн зерна. Молодым комбайнерам 18 и 30 лет. Тем, кто работает сегодня в поле, приходится непросто: жара заставляет ускорить темпы уборочной. Мария Тройнич побывала на полях.





Девять утра. У Александра Федорова и Константина Драбо вынужденная остановка. Хлеборобы принимают поздравления с тысячным намолотом! Они первые в Витебской области среди молодежных экипажей, кто преодолел эту планку. Скромно принимают грамоты и подарки. Едва скрывают нетерпение - надо убирать хлеб. Комбайнеру 30 лет, помощнику - всего 18. У Константина Драбо первое трудовое лето в статусе молодого специалиста.

Учился на электросварщика и автослесаря в Витебском государственном техническом колледже. Окончил в этом году. Год отработки, и вот устроился помощником на сезон. Первые два дня сложно было. Потом нормально, привыкаешь. Молодежному экипажу доверили новую машину - комбайн "Гомсельмаш" с девятиметровой жаткой. Под уборку в агрокомплексе имени Сильницкого отвели 6 тысяч гектаров. Приближаются к экватору. Урожайность выше прошлогодней. Сейчас с гектара берут почти 43 центнера зерновых. Константин Драбо, помощник комбайнера агрокомплекса имени М. Ф. Сильницкого ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

Главная задача стояла убрать ячмень, сберечь солнечную погоду, чтобы дождь не попортил, не допустить полеглостей. Молодые специалисты работают и на предприятии "Доропеевичи" Малоритского района. Максиму Бойко - 19 лет. На полях он трудится с отцом. Помощником механизатора парень устроился на время университетских каникул. Максим учится на инженера-механика. Так что, на комбайне есть возможность обкатать вузовскую теорию на практике. Игорь Лукьянов, директор агрокомплекса имени М. Ф. Сильницкого ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

Работу в поле постоянно контролируют агрономы. Чтобы получить максимальный результат на уборочной, нужно стараться обмолотить колосья до последнего зернышка. Начеку и инженерный отдел организации. В уборочной задействовано десять машин. Их проверяют каждое утро.

Все инженерные работники задействованы на осмотре и на выпуске на линию техники. От этого зависят и темпы уборочной, и будущее посевной. Систему отладили так, чтобы в случае поломки заминка на поле была бы минимальной. Ведь в жаркую погоду не то, что часы - минуты на счету. Михаил Горник, главный инженер СПК "Доропеевичи"

Эта уборочная для организации выдалась горячей и по температуре, и по темпам уборки. Подгоняет жаркое солнце. Чтобы урожай не высох, приходилось одновременно убирать сразу несколько культур.

От кормов в первую очередь зависит качество молока, которое производят в хозяйстве. Чем оно лучше, тем больше заработает предприятие и работники.

Хозяйство молочной направленности. 80 % нашей продукции - это молоко. Вот все зерновые, что мы сейчас убираем, пойдут в переработку на комбикорма. Всего на полях Беларуси сегодня трудятся 517 молодежных экипажей. Молодые аграрии уже убрали более 97 тысяч тонн зерна. Каким будет общий каравай этого сезона - станет ясно в конце августа. Василий Юхимук, председатель СПК "Доропеевичи"