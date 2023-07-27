Уборочная кампания - 2023, конфеты из сухого молока и другие темы этого лета смотрите 27 июля в проекте "Разговор у Президента"

Какими будут тактика и стратегия уборочной кампании? Каковы виды на урожай-2023? И будем ли с хлебом первым? И вторым? Главные темы этого лета в деталях в проекте Агентства теленовостей "Разговор у Президента". Сразу после "Панорамы".