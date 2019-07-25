Уборочная кампания глазами фоторепортеров. Проект АТН и информационного агентства БелТА "Объективно"

А прямо сейчас мы покажем самые яркие кадры о работе в полях и первых наградах за тяжелый труд. Уборочная кампания глазами фоторепортеров - в совместном проекте Агентства теленовостей и информационного агентства БелТА "Объективно". Эти снимки для многих аграриев, наверняка, войдут в семейный фотоархив и станут историей. Ведь те, кто по-настоящему любит свое дело, уже через пару месяцев будут с ностальгией вспоминать моменты, которые попали в объектив фотокорреспондентов.