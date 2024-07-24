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Уборочная кампания в Беларуси в трендах социальных сетей

Уборочная кампания не только в топе белорусских новостей, но и в трендах соцсетей. Наши аграрии и урожай успевают собирать, и всей стране поднимают настроение своими драйвовыми роликами.

Прочувствуйте эту атмосферу с полей (см. видео).

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