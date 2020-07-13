3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Убрать качественно, не допустить потерь. Белорусские аграрии включаются в большую жатву
Качественно собрать урожай и не допустить потерь. Белорусские аграрии постепенно включаются в большую жатву, и уже намолочено 90 000 тонн зерновых и зернобобовых. Первые гектары скошены в Гродненской, Брестской, Гомельской и Минской областях. В работу постепенно вливается и Могилевщина. Там уборочная в большинстве районов начнется в конце июля, сообщил в "Главном эфире" председатель облисполкома Леонид Заяц. На сегодня полностью готов машинный парк, сейчас закупают дополнительно еще 130 новых комбайнов, чтобы снизить нагрузку на единицу техники и убрать хлеб максимально быстро.
Особое внимание уделяется социальным объектам. В области должны появится новые детские сады и учреждения здравоохранения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва