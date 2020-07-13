Убрать качественно, не допустить потерь. Белорусские аграрии включаются в большую жатву

Качественно собрать урожай и не допустить потерь. Белорусские аграрии постепенно включаются в большую жатву, и уже намолочено 90 000 тонн зерновых и зернобобовых. Первые гектары скошены в Гродненской, Брестской, Гомельской и Минской областях. В работу постепенно вливается и Могилевщина. Там уборочная в большинстве районов начнется в конце июля, сообщил в "Главном эфире" председатель облисполкома Леонид Заяц. На сегодня полностью готов машинный парк, сейчас закупают дополнительно еще 130 новых комбайнов, чтобы снизить нагрузку на единицу техники и убрать хлеб максимально быстро.

Особое внимание уделяется социальным объектам. В области должны появится новые детские сады и учреждения здравоохранения.



