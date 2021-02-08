3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Убытки транспортной отрасли в Беларуси составили почти 350 млн рублей
В Беларуси убытки транспортной отрасли из-за пандемии составили почти 350 миллионов рублей. Это сообщил министр транспорта и коммуникаций. В основном пострадал пассажирский сектор. В частности - Белавиа, Национальный аэропорт Минск и автомобильный транспорт, который осуществлял международные перевозки.
Напомним, с сегодняшнего дня возобновляется железнодорожное сообщение между Минском и Москвой. Также на этой неделе будут налажены уже 5 рейсов авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов