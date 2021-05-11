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Учащиеся 10-й школы Минска устраивают селфи-экскурсии в память о знаменитых земляках

Уроки истории с интересом. В 10-й школе Минска устраивают селфи-экскурсии. Причем со знаковыми местами столицы знакомят сами ученики. Маршрут пролегает от школы на пути с десяток остановок. Информацию о локациях ребята собирают заранее, помогает социальный педагог Иван Щербаков. Именно он - инициатор создания проекта. В свое время неподалеку от школы проживало немало политических деятелей.

Киселев, Глебов, Макаенок, Александровская, Шарапов… Экскурс в историю по персоналиям у школьников занимает меньше часа. И нередко на маршруте к школьникам-энтузиастам присоединяются прохожие. Из домов, где в свое время жили известные белорусы, выходят местные, добавляют свои истории. Немало воспоминаний о Великой Отечественной.

Дети очень активно откликнулись, особенно 5-ые классы, 6-ые, и на данный момент - вот этот проект с 2018 года реализуется, и по сей день. Надеюсь, что он и дальше будет интересен.
Иван Щербаков, социальный педагог СШ № 10 г. Минска

В планах у учащихся 10-й школы и новые селфи-маршруты.

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