Учащиеся 10-й школы Минска устраивают селфи-экскурсии в память о знаменитых земляках

Дети очень активно откликнулись, особенно 5-ые классы, 6-ые, и на данный момент - вот этот проект с 2018 года реализуется, и по сей день. Надеюсь, что он и дальше будет интересен.



Иван Щербаков, социальный педагог СШ № 10 г. Минска

