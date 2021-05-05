3.68 BYN
Учащиеся минской гимназии № 75 воссоздали облик довоенной Хатыни
Ко Дню Великой Победы учащиеся столичной гимназии № 75 воссоздали облик довоенной Хатыни. В основе макета - фрагмент карты 1939 года. Жилые дома и хозпостройки, границы дворов и расположение улиц - все разместили с максимально возможной исторической точностью. Юные исследователи изучали вырезки из газет, видеохронику и старые фотографии.
Константин Ероменко, учащийся гимназии № 75 г. Минска:Я работал над церковью, кладбищем. Пришлось искать много информации, опираясь не только на макет, но и смотреть церкви Логойского района, чтобы понимать, как их строили. Из материалов здесь с большего ткань, трава двух различных цветов, дорожки - это пробка тертая. Сама церковь сделана из бумаги, картона, пленки - тех материалов, которые можно найти под рукой дома.