Учащиеся минской гимназии № 75 воссоздали облик довоенной Хатыни

Константин Ероменко, учащийся гимназии № 75 г. Минска: Я работал над церковью, кладбищем. Пришлось искать много информации, опираясь не только на макет, но и смотреть церкви Логойского района, чтобы понимать, как их строили. Из материалов здесь с большего ткань, трава двух различных цветов, дорожки - это пробка тертая. Сама церковь сделана из бумаги, картона, пленки - тех материалов, которые можно найти под рукой дома.