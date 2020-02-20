ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Учащиеся Молодечненского колледжа выпускают востребованную продукцию

Прибыль - три с половиной тысячи рублей за полгода и собственная клиентская база. В Молодечненском государственном колледже три года подряд успешно работает ученическая бизнес-компания. Девушки шьют постельное белье, передники, рабочую форму, покрывала в технике пэчворк. Молодые люди создают деревянные предметы: ложки, кухонные доски, лопатки. Из металла - садовую мебель, клумбы и интерьерные украшения. В компании есть постоянные клиенты, бизнес-заказы в колледж поступают почти ежедневно. За свою работу после занятий студенты получают зарплату.
На сегодня в школах и колледжах Минской области работают более ста ученических бизнес-компаний, где работают более тысячи школьников.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все