Учащиеся с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без медсправки до 5 дней

Ученики школ, профтехучреждений и вузов, у которых есть признаки ОРВИ, освобождаются от занятий на 5 дней. Такое нововведение принято по согласованию министерствами здравоохранения и образования. Справка о нетрудоспособности при этом не нужна. Эта норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями.