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Учащиеся с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без медсправки до 5 дней

Ученики школ, профтехучреждений и вузов, у которых есть признаки ОРВИ, освобождаются от занятий на 5 дней. Такое нововведение принято по согласованию министерствами здравоохранения и образования. Справка о нетрудоспособности при этом не нужна. Эта норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

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