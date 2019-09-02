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Участие родителей в укреплении материально-технической базы школы должно быть прозрачным

Сегодня об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии новой школы в Сухарево. Ее двери распахнулись для 1065 учеников, из них 225 первоклассники. Ребята будут учиться в одну смену в современных комфортных кабинетах.

В новой школе есть информационно-технический центр, учебно-спортивные залы с раздевалками, тир, лыжная база и бассейн.

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