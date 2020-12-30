Участие в марафоне добра "Наши дети" стало традицией для столичной милиции

Дед Мороз с саксофонам, а в подарок - сладости и ноутбук. Акция "Наши дети" продолжается по всей стране. Участие в марафоне добра уже стало традицией для столичной милиции. Ежегодно по инициативе офицерского собрания приобретаются подарки тем, кто больше других нуждается в заботе и поддержке. Для милиционеров новогодняя акция – это возможность встретиться с ребятами, подарить им праздник, веру в чудо и подарки. Накануне начальник ГУВД Минска посетил один из cоциально-педагогических центров столицы. И это только одно из мероприятий в рамках благотворительного марафона.