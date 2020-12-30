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Участие в марафоне добра "Наши дети" стало традицией для столичной милиции
Дед Мороз с саксофонам, а в подарок - сладости и ноутбук. Акция "Наши дети" продолжается по всей стране. Участие в марафоне добра уже стало традицией для столичной милиции. Ежегодно по инициативе офицерского собрания приобретаются подарки тем, кто больше других нуждается в заботе и поддержке. Для милиционеров новогодняя акция – это возможность встретиться с ребятами, подарить им праздник, веру в чудо и подарки. Накануне начальник ГУВД Минска посетил один из cоциально-педагогических центров столицы. И это только одно из мероприятий в рамках благотворительного марафона.
А представители Министерства внутренних дел посетили Дом ребенка исправительной колонии № 4 в Гомеле. Это детское учреждение - единственное в стране. Сегодня здесь находятся 29 детей в возрасте до трех лет, рожденных в неволе, чьи матери впервые осуждены к лишению свободы. Под новогодней елочкой, кроме ярких игровых наборов, погремушек, одежды, книжек, милиционеры оставили и увлажнители воздуха, которые так необходимы для здорового детского развития.
К благотворительной акции "Наши дети" накануне присоединились и контролеры. Они поздравили с наступающими праздниками воспитанников столичного детского дома № 3.
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