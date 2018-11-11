Участие в торжествах в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой примет белорусская делегация

Участие в торжествах в Париже примет и белорусская делегация во главе с Михаилом Мясниковичем. Накануне спикер Совета Республики встретился с представителями белорусской диаспоры, сотрудничество с которой является одним из приоритетов государственной политики нашей страны. Михаил Мясникович вручил ведомственные награды семи белорусам, проживающим во Франции. Также в посольстве прошло открытие международного выставочного проекта "Беларусь. Религия. Толерантность " и презентация книги "Белорусские сокровища ЮНЕСКО". Издание презентует белорусские объекты, включенные в список Всемирного наследия. А так как в список Всемирного нематериального наследия предлагается добавить белорусские драники, в Париже состоялась первая презентация национального блюда.