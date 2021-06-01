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Участие в выставке "Белагро-2021" принимают свыше 400 компаний из 16 стран

В эти минуты в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" открывается масштабный сельскохозяйственный форум "Белагро". В этом году выставка собрала 410 компаний из 16-ти стран. Представлены новейшие образцы техники и инновационные технологии в АПК, а также IT-решения для сельского хозяйства.

Чем еще порадуют посетителей, расскажет Светлана Лукьянюк (видео).


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