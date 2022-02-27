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Участки для голосования на референдуме открыты до 20:00

Позади 7 часов голосования. Участки будут открыты до 20:00. Вся информация о ходе голосования аккумулируется в Центризбиркоме.

Там весь день работает выездная студия "Беларусь 1". Ольга Анищенко на прямой связи (видео).

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