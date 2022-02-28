Участки для голосования по всей Беларуси закрылись 27 февраля ровно в 20:00

Участки для голосования по всей стране закрылись накануне ровно в 20:00. Сперва члены комиссий проработали списки, погасили неиспользованные бюллетени (этого требует протокол) и только после приступили к подсчету. Для начала вскрыли урны для досрочного голосования и для тех, кто решил отдать свой голос на дому. Затем пересчитали бюллетени, заполненные в основной день. Высокая явка белорусов отмечена во все дни референдума.