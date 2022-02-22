Участковые комиссии уже приступили к сбору заявок от избирателей о желании проголосовать на дому

Мы принимаем заявки, они уже сейчас есть. Мы информируем избирателей о том, что приезжать к ним будут в воскресенье, и спрашиваем удобное время для избирателя. На участке предусмотрено место для людей с ограниченными возможностями. Также для людей с нарушением зрения есть трафареты, увеличительные стекла. Работают волонтеры.

Секретарь участка для голосования № 35 Центрального района г. Минска