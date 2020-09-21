Участник несанкционированного мероприятия: Ничего личного, просто бизнес

В Витебске правоохранители задержали 56-летнего мужчину, который принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Как выяснилось позже, никакой собственной позиции он не выражал, все действия исключительно за деньги. К слову, с людьми в погонах мужчина знаком не понаслышке, есть судимости и по административным статьям привлекался не раз. А вот что рассказывает сам фигурант о своем участии в таких мероприятиях.