Участник полка Калиновского установлен в Гродно

В Беларуси существует специальное производство в отношении обвиняемых, которые находятся за пределами республики и уклоняются от явки в органы уголовного преследования. За данный факт наемник может быть осужден заочно на срок до 6 лет.

Андрей Ярошик, начальник 9-го управления по Гродненской области ГУБОПиК МВД