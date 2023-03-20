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Участник полка Калиновского установлен в Гродно
Экстремизм в Беларуси не пройдет. Установлен очередной участник незаконного вооруженного формирования.На боевика изтак называемого полка Калиновскоговышли бойцы ГУБОП МВД.
Сообщается, что 46-летний мужчина, который ранее проживал в Гродненской области,принимает участие в вооруженном конфликтена территории Украины с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют в том числе его рассказы в соцсетях, фото и видео.
В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании.
В Беларуси существует специальное производство в отношении обвиняемых, которые находятся за пределами республики и уклоняются от явки в органы уголовного преследования. За данный факт наемник может быть осужден заочно на срок до 6 лет.