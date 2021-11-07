3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Участник протестов в Вашингтоне просит убежища в Беларуси
Любопытная история. Гражданин США просит убежища в Беларуси. Звучит невероятно, но это факт. Эван Ньюман - один из участников протестов в Вашингтоне, кого американское правительство обвиняет в захвате Капитолия, нелегально перешел белорусскую границу и просит защиты.
Судя по его истории, он как раз тот самый простой американец, чьи магазины жгли представители движения BLM, кто искал справедливости, задавал неудобные вопросы, но потерял практически все и преследуется правительством США.
Наш эксклюзив. Мы готовим специальный репортаж об американце, бежавшим буквально через полмира, чтобы попросить убежища в Беларуси. Очень скоро материал будет в эфире. А сейчас - первое знакомство с необычным гражданином США.
Они добавили мою фотографию в список самых разыскиваемых ФБР преступников с просьбой о помощи общественности, чтобы идентифицировать меня. И кое-кто из моих знакомых предупредил меня об этом. У меня много друзей, работающих на правительство. Я знал, что меня сразу опознают, и поэтому первым делом уехал. Я начал скрываться, ездить по Америке от одной точки к другой. Я нанял юриста. И адвокат сказал, что я могу поехать в Европу в командировку. Вот поэтому я спланировал ее для своей компании по производству сумок. Адвокат сказал, что это хорошо, поскольку позволит выиграть время. И тогда станет ясно, что происходит с моими делами. Ведь никаких судебных разбирательств не проводилось. Так что, чтобы понять, что происходит, я уехал.
15 августа на белорусско-украинской границе произошла ситуация, которой не просто никогда не было, а ее трудно было представить.
Белорусские пограничники задержали нелегала. Казалось бы, нарушитель, коих всегда хватало. Однако им оказался гражданин США. И в Беларусь он прорывался через глухие леса, чтобы найти убежище...
Уроженец Калифорнии, среднее образование, двое детей, занимается бизнесом по производству сумок. Американец, каких миллионы. Разумеется, политически активный, но не такой как Эдвард Сноуден. Никакого доступа к госсекретам. Однако что-то заставляет его бежать из страны сказочных свобод и возможностей, как мы привыкли думать.
Да, меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление - это очень серьезное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление, одно из обвинений было очень обидным. Утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований.
Судьбоносным днем для Эвана Ньюмана стал 6 января 2021 года, когда он принял участие в протестах в Вашингтоне по оспариванию результатов выборов президента США.
Когда я был у Капитолия, никто не входил через окна, там были сотни людей, и после того как мужчина разбил окно и пригласил нас, сказал нам войти, никто этого не сделал. И правительство так с 1990-х годов создает эти ситуации, которые они тестируют на нас, потом называя, что это террористическое событие или что-то в этом роде.
Улетев из США в Италию в марте, Ньюман на поезде проследовал в Швейцарию, пересел на автомобиль и выехал в Германию, потом Польшу. И к 13 марта доехал в украинский Житомир. Жил на съемной квартире.
Через 4 месяца проживания в Украине американец заметил за собой слежку.
Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня в Украине, через 2 недели. Это ужасно. Это политическое преследование… Не расследование уголовного преступления, а именно политическое преследование. И это такой уровень, с которым я ничего не могу сделать.
Что ответил Эван Ньюман? Каково его участие в протестах после выборов президента США? Что в Америке с неугодными делает правительство и корпорации, и почему Ньюман решил просить убежища в Беларуси? Смотрите специальный репортаж агентства теленовостей "Гудбай, Америка" 10 ноября сразу после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов