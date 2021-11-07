Участник протестов в Вашингтоне просит убежища в Беларуси

Они добавили мою фотографию в список самых разыскиваемых ФБР преступников с просьбой о помощи общественности, чтобы идентифицировать меня. И кое-кто из моих знакомых предупредил меня об этом. У меня много друзей, работающих на правительство. Я знал, что меня сразу опознают, и поэтому первым делом уехал. Я начал скрываться, ездить по Америке от одной точки к другой. Я нанял юриста. И адвокат сказал, что я могу поехать в Европу в командировку. Вот поэтому я спланировал ее для своей компании по производству сумок. Адвокат сказал, что это хорошо, поскольку позволит выиграть время. И тогда станет ясно, что происходит с моими делами. Ведь никаких судебных разбирательств не проводилось. Так что, чтобы понять, что происходит, я уехал.

Эван Ньюман, гражданин США