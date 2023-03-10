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Участник "Зачетного разговора" в Борисове: Слежу только за официальными каналами - там достоверная информация

"Зачетный разговор" в формате дискуссии от БРСМ прошел сегодня на базе Борисовского государственного колледжа. Открыто и по существу молодежь и спикеры говорили о будущих условиях труда и о том, где брать достоверную информацию. Гражданская позиция учащихся еще формируется, и важно, чтобы все происходящие процессы они воспринимали объективно.

Я смотрю то, что говорят по телевизору. Там в основном правда. А вот в "Телеграме" не всегда достоверная информация. В "Телеграме" я подписываюсь только на проверенные каналы.
Диана Гиль, учащаяся Борисовского государственного колледжа
Телевизор я не смотрю, большую часть информации беру из соцсетей. По поводу фильтрации фейков - слежу только за официальными каналами. Это бренды, организации различные, потому что знаю, что там достоверная информация.
Анастасия Лукашевич, учащаяся Борисовского государственного колледжа
Не секрет, что по сути дела Беларусь сейчас является прифронтовым государством. И та напряженнейшая ситуация практически не сказывается на нашем населении. И важно объяснять молодежи, что это заслуга наших органов, госвласти, руководства страны. Объяснить принципы принятия тех или иных решений нашим руководством и заинтересованными ведомствами.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

В колледже готовят молодежь по 25 специальностям. Среди них "товаровед", "учитель", "техник-технолог". Зачетный разговор продлится два месяца и охватит еще больше учреждений образования.

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