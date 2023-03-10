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Участник "Зачетного разговора" в Борисове: Слежу только за официальными каналами - там достоверная информация
"Зачетный разговор" в формате дискуссии от БРСМ прошел сегодня на базе Борисовского государственного колледжа. Открыто и по существу молодежь и спикеры говорили о будущих условиях труда и о том, где брать достоверную информацию. Гражданская позиция учащихся еще формируется, и важно, чтобы все происходящие процессы они воспринимали объективно.
Я смотрю то, что говорят по телевизору. Там в основном правда. А вот в "Телеграме" не всегда достоверная информация. В "Телеграме" я подписываюсь только на проверенные каналы.
Телевизор я не смотрю, большую часть информации беру из соцсетей. По поводу фильтрации фейков - слежу только за официальными каналами. Это бренды, организации различные, потому что знаю, что там достоверная информация.
Не секрет, что по сути дела Беларусь сейчас является прифронтовым государством. И та напряженнейшая ситуация практически не сказывается на нашем населении. И важно объяснять молодежи, что это заслуга наших органов, госвласти, руководства страны. Объяснить принципы принятия тех или иных решений нашим руководством и заинтересованными ведомствами.
В колледже готовят молодежь по 25 специальностям. Среди них "товаровед", "учитель", "техник-технолог". Зачетный разговор продлится два месяца и охватит еще больше учреждений образования.
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