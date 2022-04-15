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Участника группы телефонных аферистов задержали в Пинске
В Пинске задержан очередной участник группы телефонных аферистов. Оперативники задержали 22-летнего местного жителя. Его подозревают в мошенничестве. По информации МВД, все началось с того, что двум пожилым женщинам позвонили неизвестные под видом дочери и внучки и сообщили, что стали виновницами ДТП. Для выплаты компенсаций потерпевшим и во избежание уголовной ответственности нужны были большие деньги. Затем якобы сотрудник правоохранительных органов подтвердил серьезность ситуации и посоветовал передать для спасения родных все сбережения. Одна из потерпевших отдала аферистам 3 тысячи рублей и тысячу долларов, вторая - более 6 тысяч белорусских, 5 тысяч российских рублей и 100 долларов. У обеих деньги забирал ныне задержанный курьер.
Отмечу, что аналогичная схема мошенничества сегодня встречается по всей стране.
Как работают мошенники, на чем попадаются жертвы и что нужно знать, чтобы не угодить на крючок аферистов.Об этом и многом другом расскажем сегодня вечером в нашей итоговой программе.
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