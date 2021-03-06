Участникам весеннего автопробега предлагают украшать автомобили и приезжать на парковку "Лебяжего". Старт - в 12 часов

В теплой предпраздничной атмосфере состоится сегодняшний "Весенний автопробег" в Минске. Участникам предлагают украшать свои автомобили и приезжать на парковку "Лебяжего". Каждая представительница прекрасного пола получит приятный сюрприз! Маршрут автопробега пройдет по Минску, начало в - 12:00.