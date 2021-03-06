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Участникам весеннего автопробега предлагают украшать автомобили и приезжать на парковку "Лебяжего". Старт - в 12 часов

Участникам весеннего автопробега предлагают украшать автомобили и приезжать на парковку "Лебяжего". Старт - в 12 часов

В теплой предпраздничной атмосфере состоится сегодняшний "Весенний автопробег" в Минске. Участникам предлагают украшать свои автомобили и приезжать на парковку "Лебяжего". Каждая представительница прекрасного пола получит приятный сюрприз! Маршрут автопробега пройдет по Минску, начало в - 12:00.

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