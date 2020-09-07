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Участниками незаконных массовых мероприятий становятся преимущественно молодые люди и даже дети

Участниками незаконных массовых мероприятий становятся преимущественно молодые люди, зачастую несовершеннолетние и даже дети. Министерство внутренних дел обращается с очередным призывом к родителям - не использовать в угоду чьим-то политическим интересам собственных детей (видео).

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