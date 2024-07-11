Участниками новой программы "Мастерская новых медиа" в России стали четыре представителя из Беларуси

Участниками новой программы "Мастерская новых медиа" в России стали 70 человек из шести стран, в том числе четыре представителя из Беларуси, сообщаетагентство "Минск-Новости".

Мастер-классы, нетворкинг, лекции и практические занятия ожидают журналистов и блогеров из 32 регионов России, а также из Италии, Франции, Индии, Беларуси, Эстонии и Туркменистана. В их числе - главный директор дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании Александр Хоровец, блогер, популяризатор науки и образования Сергей Подковальников, историк, военный репортер из Франции, освещающий события в Донбассе, Лоран Браяр. Конкурс на обучение составил 36 человек на место.

"В Союзном государстве появилось место силы, концентрации экспертных умов России, место с современными методиками и технологиями обучения, где патриоты-белорусы вместе с медийщиками из множества стран могут получать новые знания, которые будут направлены на созидание внутренних медиаресурсов каждой из стран", - подчеркнул Александр Хоровец.

Программа продлится три месяца, в каждый из которых участники будут на неделю приезжать в Москву на очный модуль. На протяжении всего обучения мастера и их команды будут делиться своим опытом. Наставниками стали медиаменеджер, редакционный директор News Media (Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов, теле- и радиоведущий, писатель Владимир Соловьев и генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.

"Мастерская новых медиа" не только про образование. Это в первую очередь про сообщество специалистов. Скоро выпускников станет больше тысячи, и в этом видится особенная ценность, потому что у страны появляется мощная информационная опора и защита. Ценно, что сообщество пополняется медийщиками из других стран, это позволяет нам вместе формировать объективную картину мира",- отметила основатель программы, замгендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.



После обучения участники войдут в самое большое медиасообщество в России. Это откроет еще больше возможностей для совместного творчества, создания новых проектов и поддержки уже существующих.

