Участники автопробега "Символ единства - 2026" прибыли в Столбцы

Республиканский автопробег "Символ единства - 2026" достиг третьей знаковой точки - города Столбцы. Колонна активистов РОО "Патриоты Беларуси" прибыла сюда после посещения агрогородка Ленин.

Для Столбцовщины дата 17 сентября имеет особое значение - именно здесь проходила граница, почти на два десятилетия разделившая белорусский народ против его воли. Утром 17 сентября 1939 года войска Красной армии начали освобождение города. Местные жители встречали их с хлебом и солью как освободителей.

Программа пребывания участников автопробега в Столбцах началась с торжественного митинга у братской могилы воинов Советской армии и партизан на площади Бессмертия. Участники автопробега возложили цветы к мемориалу, почтив память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость.

Владимир Якимахо, председатель Совета ветеранов Несвижского отделения Белорусской общественной организации ветеранов КГБ "Честь": "2020 год показал, что с людьми надо работать. И праздник единения был необходим, чтобы восполнить те пробелы, которые были. Самое главное - старшему поколению нужно общаться с молодежью и проводить воспитательную работу".

Владимир Якимахо

"В нашей семье день 17 Сентября отмечался всегда, даже в советское время и в 1990-е годы. Мама всегда старалась в этот день сделать праздничный ужин. Это связано с тем, что мой дед воевал в народно-освободительном движении на территории Западной Беларуси против белополяков. Мы должны прекрасно понимать, что те технологии, которые применяет Запад, не отличаются от технологий, которые использовал режим Пилсудского. Это разъединение, уничтожение, слом культурного, идеологического, религиозного кода для того, чтобы люди забыли свою историю и стали совершенно другими. Но мы это не отдадим", - заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин

Республиканский автопробег "Символ единства - 2026" стартовал 7 сентября. В понедельник колонна "Патриотов Беларуси" прибыла в Микашевичи, во вторник она была в поселке Ленин Житковичского района Гомельской области. В четверг, 10 сентября, участники автопробега прибудут в Глубокое, дальше на пути Верхнедвинск. Автопробег продлится 5 дней.