20 ноября белорусская столица стала точкой притяжения для тех, кто формирует культурный код и нравственные ориентиры общества. В духовно-просветительском центре "Ковчег" проходит масштабный форум "Культура и духовность", объединивший представителей белорусских регионов и гостей из России.

Приветствие участникам и гостям форума направил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Главная миссия встречи - напомнить о воспитательной силе искусства и сместить фокус на глубокое нравственное содержание репертуаров в домах культуры, театрах, музеях и библиотеках. Участники диалога - духовенство, руководители культурных учреждений, педагоги. Сегодня поднимаются вопросы о том, как противостоять низкопробному контенту и с помощью культуры заложить в подрастающем поколении прочный фундамент христианских традиций.

Протоиерей Иоанн Задорожин, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви:

"Этот форум продиктован и вызовом времени, и желанием церкви вести диалог с представителями светской культуры, потому что мы сегодня видим очень много негативных примеров, когда спектакли, постановки, фильмы уводят человека в минусовое духовное пространство и человек не созидает себя и свою семью, а наоборот уходит в эгоизм".

20 ноября в рамках форума проходят конференции, работа в секциях и экскурсии по Свято-Елисаветинскому монастырю.

Организаторами форума выступили Минская епархия Белорусской православной церкви, Синодальный отдел по культуре и церковному искусству, Свято-Елисаветинский монастырь и православное сестричество в честь преподобномученицы Елисаветы.