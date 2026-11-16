Участники конкурса "Наше поколение" посетили Центр исламской цивилизации

Конкурс "Наше поколение" уже активно распевается в Узбекистане. Страна принимает международный телевизионный конкурс детской авторской песни - альтернативу детскому "Евровидению", в которой нет политических перипетий, только дружба и музыка. Финал состязания состоится в пятницу, 20 ноября, но делегации 17 стран мира уже собрались в Ташкенте.

По-летнему тепло и гостеприимно встретил Узбекистан все делегации конкурса. Первая локация, с которой началась программа конкурса "Наше поколение", - Центр исламской цивилизации. Это жемчужина настоящего Узбекистана, которую открыли совсем недавно, в марте 2026 года. Государственный проект, по мнению его авторов, восстановил справедливость: даже президент Шавкат Мирзиеёв вложил много идей, чтобы рассказать всем приезжим настоящую историю Узбекистана, Ташкента и его народа.

Узбеки - это не просто народ, который трудится в поле от зари до зари, собирая хлопок: история куда насыщеннее. Люди вкладывались и в науку, например в астрономию, о чем рассказывают четыре зала. Особенно интересно это ребятам.

Здесь не только русскоговорящие приезжие и белорусские конкурсанты, но и ребята из Соединенных Штатов Америки, Монголии, Бразилии, Мальты. Им всем очень интересно окунуться в такую экзотическую культуру.

Марго Зингман, представитель Беларуси на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Тут все как на интерактиве: все показано и рассказано. Даже были наушники, в которых обо всем подробно рассказывали. Честно, я под большим впечатлением. Я не думала, что будет так интересно, классно и масштабно. И правда, мне очень понравилось. Больше всего запомнилась комната, где показывали небесных коней и разные красивые видео. Здесь очень богатая культура, и каждую религию важно и нужно изучать подробнее, потому что это действительно интересно. Классно углубляться в эти темы, я осталась в полном восторге".

"Архитектура этого места действительно хороша. На самом деле мы очень удивлены. Люди очень дружелюбны. Еда вкусная", - рассказал представитель Уганды на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Ремона Набасирье.

Представитель Уганды на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение" Джеремайя Джунджу признался, что его удивила холодная солнечная погода, которой не бывает в Африке. Говоря о конкурсе, он добавил, что все участники - одна большая семья, и призвал всех объединиться вне зависимости от страны.

Инжу Риахан, представитель Казахстана на международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"История очень важна. Особенно когда ты посещаешь новую страну, нужно изучать ее историю, культуру, чтобы понять, откуда она пришла и как она развивается сейчас".

Ребята уже активно общаются, даже несмотря на языковой барьер. Конечно, помогают тренды TikTok, да и, в принципе, самое главное - музыка. Уже через несколько часов конкурсанты встретятся на площадке Министерства образования и науки, чтобы провести жеребьевку. Станет известно, кто под каким номером выйдет на сцену.

В прошлом году, например, сразу было понятно, кто откроет и закроет концерт, а дальше все распределяли организаторы. Все подробности смотрите в следующих выпусках новостей. И, конечно, очень болеем за Беларусь - скоро увидим, под какой счастливой звездой выступит Марго Зингман.