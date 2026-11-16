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Участники международного конкурса "Наше поколение" прибывают в Узбекистан

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Международный телевизионный конкурс детской авторской песни объединит на неделе 16-20 ноября юных талантов из Беларуси, Бразилии, Индии, России, Италии. Впервые в состязании споет Мальта.

В пятницу, 20 ноября, состоится гранд-финал, более 10 участников презентуют песни о мечтах и красоте своих стран. Белтелерадиокомпания - в числе партнеров масштабного вокального проекта. Беларусь представит суперфиналистка "Фактор. BY. Дети" - 13-летняя Марго Зингман. За успехами нашей участницы в Ташкенте следит съемочная группа "Первого информационного".

Белорусская делегация находится в Ташкенте с вечера 15 ноября. Причем она прибыла вслед за делегациями из Соединенных Штатов Америки и Монголии. Марго Зингман уже успела устроить экспресс-знакомство с этими талантами, так что культурные мосты стали налаживать уже вчера. Столица Узбекистана впервые принимает международный телевизионный конкурс "Наше поколение".

Участники конкурса "Наше поколение"
Участники конкурса "Наше поколение"

Этот форум впервые, в принципе, выехал за пределы страны, где и родился конкурс Российской Федерации. Четыре года назад инициатива России была поддержана странами БРИКС и Африки.

Конкурсанты не сразу начнут петь, и не сразу будет соревнование. Для начала - культурная дипломатия. Впереди много экскурсий.

Марго Зингман, представитель Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение

Марго Зингман, представитель Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Честно, я в первый раз в Узбекистане, в Ташкенте. Я знаю, что был Шелковый путь, и его самая отправная точка находилась в Самарканде. Но, честно сказать, одно дело - это читать, а другое - увидеть воочию, и мне очень интересно. Мы с ребятами будем ходить на разные экскурсии, гулять по городу. Хотелось бы подружиться с девочкой из Мальты - она показалась мне очень классной, интересной. Вообще со всеми хочется познакомиться, потому что это классный опыт и новые друзья. Я считаю: раз участников у нас 18, если не ошибаюсь, значит, 18 друзей у меня и появится".

16 ноября - день экскурсий и знакомств. Состоится жеребьевка участников, торжественное открытие конкурса и пресс-конференция с участием российской и узбекской сторон. Что касается жеребьевки, Марго поделилась, что очень хотела бы выступить под шестым номером. Услышит ли ее судьба, узнаем уже скоро.

Разделы:

ОбществоКультура

Теги:

Наше поколение 2026Марго Зингман

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