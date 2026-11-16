Участники международного конкурса "Наше поколение" прибывают в Узбекистан

Международный телевизионный конкурс детской авторской песни объединит на неделе 16-20 ноября юных талантов из Беларуси, Бразилии, Индии, России, Италии. Впервые в состязании споет Мальта.

В пятницу, 20 ноября, состоится гранд-финал, более 10 участников презентуют песни о мечтах и красоте своих стран. Белтелерадиокомпания - в числе партнеров масштабного вокального проекта. Беларусь представит суперфиналистка "Фактор. BY. Дети" - 13-летняя Марго Зингман. За успехами нашей участницы в Ташкенте следит съемочная группа "Первого информационного".

Белорусская делегация находится в Ташкенте с вечера 15 ноября. Причем она прибыла вслед за делегациями из Соединенных Штатов Америки и Монголии. Марго Зингман уже успела устроить экспресс-знакомство с этими талантами, так что культурные мосты стали налаживать уже вчера. Столица Узбекистана впервые принимает международный телевизионный конкурс "Наше поколение".

Участники конкурса "Наше поколение"

Этот форум впервые, в принципе, выехал за пределы страны, где и родился конкурс Российской Федерации. Четыре года назад инициатива России была поддержана странами БРИКС и Африки.

Конкурсанты не сразу начнут петь, и не сразу будет соревнование. Для начала - культурная дипломатия. Впереди много экскурсий.

Марго Зингман, представитель Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Честно, я в первый раз в Узбекистане, в Ташкенте. Я знаю, что был Шелковый путь, и его самая отправная точка находилась в Самарканде. Но, честно сказать, одно дело - это читать, а другое - увидеть воочию, и мне очень интересно. Мы с ребятами будем ходить на разные экскурсии, гулять по городу. Хотелось бы подружиться с девочкой из Мальты - она показалась мне очень классной, интересной. Вообще со всеми хочется познакомиться, потому что это классный опыт и новые друзья. Я считаю: раз участников у нас 18, если не ошибаюсь, значит, 18 друзей у меня и появится".

16 ноября - день экскурсий и знакомств. Состоится жеребьевка участников, торжественное открытие конкурса и пресс-конференция с участием российской и узбекской сторон. Что касается жеребьевки, Марго поделилась, что очень хотела бы выступить под шестым номером. Услышит ли ее судьба, узнаем уже скоро.