Участники Национальной школы ректоров посещают Министерство иностранных дел

В Минске продолжает свою работу Национальная школа ректоров.

Это уже второй сезон проекта, где накануне нового учебного года руководители высших учебных заведений сверяют часы по основным приоритетам развития высшего образования. Утром 26 августа участники форума посетили Белтелерадиокомпанию, а сейчас находятся в Министерстве иностранных дел.

Подробнее о том, в чем особенность второй Национальной школы ректоров и какие ключевые акценты будут расставлены, см. в видео.