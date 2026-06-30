Участники "Поезда Памяти" обсудили молодежное сотрудничество Архангельска и Минска

Молодежное сотрудничество Архангельска и Минска обсуждали участники проекта "Поезд Памяти". За это время ребята побывали в пяти городах Беларуси и двух городах России. Они продолжают знакомиться не только с культурным потенциалом этих мест, но и возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны.

30 июня был сформирован комплекс многоформатного международного взаимодействия. Молодежь Архангельской области принимает участие в белорусских проектах, в том числе в Республиканском проекте "Автопоезд #Беларусь.Молодежь.Профи", участники которого посетили ряд городов Беларуси и подключились к профориентационным, экскурсионным, образовательным, спортивным, культурным и общественно полезным мероприятиям. Также представители Архангельской области присоединились к Международному молодежному форуму Целей устойчивого развития.

Участники посетили Северный (Арктический) федеральный университет. Он активно сотрудничает по образовательным программам вместе с белорусскими вузами. В молодежной сфере Архангельский регион вместе с Беларусью сотрудничают повсеместно. Подписан ряд соглашений, дорожных карт по реализации молодежной политики. Параллельно с проектом "Поезд Памяти" у Республики Беларусь есть проект "Автопоезд #Беларусь.Молодежь.Профи", где принимают участие молодые семьи и работающая молодежь, и ребята из Архангельска принимали участие в нескольких сезонах данного проекта.

С ответным предложением Архангельская делегация молодежного центра предложила белорусам создавать клубы дружбы народов по итогам Всемирного фестиваля молодежи 2024 года, где белорусская делегация была представлена в самом большом количестве. А сегодня, во время знакомства с IT-парком, инновационными идеями, которые предлагает университет Архангельска, появится ряд предложений по сотрудничеству.

Иван Новиков, член Совет Федерации Федерального Собрания России:

"Для нас большая честь принять "Поезд Памяти" уже второй раз. Мы с большим удовольствием покажем все жемчужины нашего города. Архангельск - город, где впервые подняли российский триколор, создали первый морской порт. История Архангельска связана не только с битвами в Великой Отечественной войне, но и с другими ратными подвигами России. Мы расскажем участникам проекта "Поезда Памяти".

В заключение отметим, что заповедник Малые Корелы покорил всех ребят своей невероятно красивой природой. К слову, участников проекта ждет обширная программа - посещение музеев, старинного торгового порта.