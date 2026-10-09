Участники учений ОДКБ прибывают в Беларусь. Союзников из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана встречали с соответствующим гостеприимством и белорусским колоритом. Военнослужащие стран альянса примут участие в командно-штабном учении с миротворческими силами "Нерушимое братство" и специальном учении "Барьер". Маневры пройдут с 12 по 16 октября.

Вадим Бобилевич, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

"В ходе учений планируется отработать вопросы подготовки и ведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности. Целями учений будут слаживание органов управления и подразделений, а также подготовка к ведению миротворческой операции".

Альбек Матышев, военнослужащий Вооруженных Сил Казахстана:

"Я был участником парада в 2024 году, в 2026-м приезжал в Брестскую крепость и сейчас приехал на учения. Беларусь - очень гостеприимная страна".

На полигоне Лосвидо в Витебской области Коллективные силы ОДКБ отработают розыгрыш миротворческой операции, а в Минской области на учении "Барьер" участники маневров покажут совместные действия при ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности организации. Еще раз напомним: учения плановые и не направлены против третьих стран.