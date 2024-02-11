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Участники Афганской войны встретились со школьниками в Минском государственном дворце детей и молодежи
Чтобы память не угасла, а молодежь знала о подвигах. Воины-интернационалисты встретились со школьниками в столичном Дворце детей и молодежи. Участники Афганской войны делились личными историями, отвечали на вопросы ребят, которые живут в мирное время. Юному поколению был показан документальный фильм, а клуб реконструкции представил школьникам форму и атрибуты войны.
Встреча с воинами-интернационалистами приурочена к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.
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