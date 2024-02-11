Участники Афганской войны встретились со школьниками в Минском государственном дворце детей и молодежи

Чтобы память не угасла, а молодежь знала о подвигах. Воины-интернационалисты встретились со школьниками в столичном Дворце детей и молодежи. Участники Афганской войны делились личными историями, отвечали на вопросы ребят, которые живут в мирное время. Юному поколению был показан документальный фильм, а клуб реконструкции представил школьникам форму и атрибуты войны.