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Участники Афганской войны встретились со школьниками в Минском государственном дворце детей и молодежи

Чтобы память не угасла, а молодежь знала о подвигах. Воины-интернационалисты встретились со школьниками в столичном Дворце детей и молодежи. Участники Афганской войны делились личными историями, отвечали на вопросы ребят, которые живут в мирное время. Юному поколению был показан документальный фильм, а клуб реконструкции представил школьникам форму и атрибуты войны.

Встреча с воинами-интернационалистами приурочена к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

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