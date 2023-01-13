ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Участники акции "От всей души" посетили территориальный центр соцобслуживания населения Партизанского района Минска

В рамках акции "От всей души" забота и тепло подопечным территориального центра соцобслуживания населения Партизанского района Минска.

С новогодними праздниками поздравили 25 человек. С подарками к ним пришли не только активисты БРСМ, но волонтеры и пионеры. К акции подключились и воспитанники детско-юношеского спортивного клуба "Динамо".

Программа оказалась насыщенной для всех: устроили танцы и совместное чаепитие. А укрепила связь поколений и добавила уюта высадка растений в оранжерею территориального центра. И все это ради улыбок на лицах и сияющих глаз.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все