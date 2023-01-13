Участники акции "От всей души" посетили территориальный центр соцобслуживания населения Партизанского района Минска

В рамках акции "От всей души" забота и тепло подопечным территориального центра соцобслуживания населения Партизанского района Минска.

С новогодними праздниками поздравили 25 человек. С подарками к ним пришли не только активисты БРСМ, но волонтеры и пионеры. К акции подключились и воспитанники детско-юношеского спортивного клуба "Динамо".