3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Участники акции "От всей души" посетили территориальный центр соцобслуживания населения Партизанского района Минска
В рамках акции "От всей души" забота и тепло подопечным территориального центра соцобслуживания населения Партизанского района Минска.
С новогодними праздниками поздравили 25 человек. С подарками к ним пришли не только активисты БРСМ, но волонтеры и пионеры. К акции подключились и воспитанники детско-юношеского спортивного клуба "Динамо".
Программа оказалась насыщенной для всех: устроили танцы и совместное чаепитие. А укрепила связь поколений и добавила уюта высадка растений в оранжерею территориального центра. И все это ради улыбок на лицах и сияющих глаз.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов