Участники акции "За единую Беларусь!" посетят индустриальный парк "Великий камень"

За мирную, сильную, сплоченную и процветающую страну выступают участники автопробега "За единую Беларусь!". Стартует акция сегодня в Минске. Сбор на парковке в микрорайоне Лебяжий в 11 утра. Далее колонна проследует в Смолевичский район. Участники посетят индустриальный парк "Великий камень". Присоединиться может каждый!