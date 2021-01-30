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Участники акции "За единую Беларусь!" посетят индустриальный парк "Великий камень"

За мирную, сильную, сплоченную и процветающую страну выступают участники автопробега "За единую Беларусь!". Стартует акция сегодня в Минске. Сбор на парковке в микрорайоне Лебяжий в 11 утра. Далее колонна проследует в Смолевичский район. Участники посетят индустриальный парк "Великий камень". Присоединиться может каждый!

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