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Участники автопробега "Символ единства" посетят знаковые места Витебской области

Более сотни районов Беларуси объединит автопробег-марафон "Символ единства". Сегодня патриоты страны - в Витебской области.

Автопробег-марафон "Символ единства"

Они посетят знаковые места во всех районах северного региона. Накануне участники патриотической акции совершили двухдневный марафон по Гродненской области - стартовали в Мирском замке и проехали 17 районов. В Гродно на Кургане Славы почтили память погибших в годы войны воинов, побывали на местах сожженных деревень и на крупных предприятиях региона.

Акция под названием "Символ единства" очень значимая, так как объединяет единомышленников в политических планах, в планах любых без исключения сфер, профессий. Мы должны объединиться для того, чтобы оставить значимое наследие для наших детей
Евгений Назаревич, участник автопробега "Символ единства"

На пути следования патриотов Беларуси - Докшицы, Глубокое, Миоры, Браслав, Верхнедвинск. Стартует колонна в городе Поставы, проедет по знаковым историческим местам регионов: мемориальный комплекс в Россонах, Софийский собор в Полоцке. Главная цель марафона - объединить белорусов в рамках Года и Дня народного единства.

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