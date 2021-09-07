Участники автопробега "Символ единства" посетят знаковые места Витебской области

Акция под названием "Символ единства" очень значимая, так как объединяет единомышленников в политических планах, в планах любых без исключения сфер, профессий. Мы должны объединиться для того, чтобы оставить значимое наследие для наших детей

Евгений Назаревич, участник автопробега "Символ единства"