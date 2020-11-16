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Участники автопробега в финальной точке маршрута благоустроили территорию Севастопольского парка

За мир и процветание нашей страны. Автопробег "За единую Беларусь!" в выходные снова объединил автомобилистов. Колонна машин проехала по столице от аквапарка "Лебяжий" по проспекту Победителей до Севастопольского парка. Зарядиться хорошим настроением не помешала даже прохладная погода. Такая акция для автомобилистов - возможность не только выразить свою гражданскую позицию, но и провести время с семьей. У каждого при себе национальный красно-зеленый флаг.

В финальной точке маршрута белорусы приняли участие в благоустройстве территории Севастопольского парка: убрали мусор, посадили деревья и покрасили скамейки. Уже на этой неделе колонна под государственной символикой проложит новые маршруты.

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