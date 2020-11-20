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Участники автопробега "За единую Беларусь!" отправятся в Жировичи

За мирную и процветающую Беларусь. Завтра участники автопробега "За единую Беларусь!" отправятся в одно из самых святых мест нашей страны - Жировичи. Стартует уже традиционная акция в Минске в 9 утра. Участники автопробега преодолеют более 170 километров. Маршрут будет пролегать через Дзержинск, Столбцы, Несвиж, Барановичи, Слоним. Конечная точка - Жировичи. Участники автопробега смогут принять участие в молебне за сохранение мира в Беларуси в главном храме Жировичей - Успенском соборе, посетить Эдемский сад и окунуться в купели.

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