Участники автопробега "За единую Беларусь!" отправятся в Жировичи

За мирную и процветающую Беларусь. Завтра участники автопробега "За единую Беларусь!" отправятся в одно из самых святых мест нашей страны - Жировичи. Стартует уже традиционная акция в Минске в 9 утра. Участники автопробега преодолеют более 170 километров. Маршрут будет пролегать через Дзержинск, Столбцы, Несвиж, Барановичи, Слоним. Конечная точка - Жировичи. Участники автопробега смогут принять участие в молебне за сохранение мира в Беларуси в главном храме Жировичей - Успенском соборе, посетить Эдемский сад и окунуться в купели.