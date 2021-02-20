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Участники автопробега "За единую Беларусь!" посещают "Линию Сталина". Сегодня там праздник ко Дню защитников Отечества

Зарядиться хорошим настроением и духом единства. Автопробег "За единую Беларусь!" сегодня отправился из Минска на "Линию Сталина". Сотни патриотов прибыли в историко-культурный комплекс под государственными флагами. Эта локация выбрана неслучайно. Ведь важно помнить павших героев.

Сегодня на "Линии Сталина" - праздник, посвященный Дню защитников Отечества

Для гостей подготовили фотозоны, конкурсы и реконструкцию боев Великой Отечественной и войны в Афганистане. Начало - в два часа дня.

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