Участники автопробега "За единую Беларусь!" посещают "Линию Сталина". Сегодня там праздник ко Дню защитников Отечества

Зарядиться хорошим настроением и духом единства. Автопробег "За единую Беларусь!" сегодня отправился из Минска на "Линию Сталина". Сотни патриотов прибыли в историко-культурный комплекс под государственными флагами. Эта локация выбрана неслучайно. Ведь важно помнить павших героев.



