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Участники автопробега "За единую Беларусь!" посещают "Линию Сталина". Сегодня там праздник ко Дню защитников Отечества
Зарядиться хорошим настроением и духом единства. Автопробег "За единую Беларусь!" сегодня отправился из Минска на "Линию Сталина". Сотни патриотов прибыли в историко-культурный комплекс под государственными флагами. Эта локация выбрана неслучайно. Ведь важно помнить павших героев.
Сегодня на "Линии Сталина" - праздник, посвященный Дню защитников Отечества
Для гостей подготовили фотозоны, конкурсы и реконструкцию боев Великой Отечественной и войны в Афганистане. Начало - в два часа дня.
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