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Участники автопробега "За единую Беларусь!" посетили 13-ю школу-интернат для детей с нарушением слуха

Новый год - время добрых дел. Вот и участники автопробега "За единую Беларусь!" несколько недель подряд оставляли на своих точках сбора подарки для воспитанников детских домов и интернатов.

Отзывчивых патриотов оказалось очень много. Накануне колонна автомобилей с государственной символикой в качестве помощников Деда Мороза уже посетила несколько таких учреждений. Первой точкой стала 13-я школа-интернат для детей с нарушением слуха.

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