Участники автопробега "За единую Беларусь!" преодолеют 420 км

Два региона Беларуси сегодня объединили свои стремления в масштабном автопробеге "За единую Беларусь!" Автоколонна стартовала из Могилева и двигалась через Довск в город над Сожем. По пути в Гомель к ним присоединялись единомышленники. Всего около 200 машин. В их маршруте 5 главных точек, каждая хранит историю нашей страны. Всего участники акции сегодня преодолеют 420 километров. К слову, подготовка к такому масштабному автопробегу длилась целый месяц.