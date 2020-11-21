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Участники автопробега "За единую Беларусь!" прибыли в Жировичи

Свыше сотни километров позади. Автопробег "За единую Беларусь!" прибыл в Жировичи. На месте событий сейчас находится наш корреспондент Андрей Козлов. Он на прямой связи со студией (прямое включение).

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