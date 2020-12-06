75-летию Великой Победы посвящается. Сегодня участники автопробегов дали старт марафону "Дорогами памяти". Колонна стартовала в Глубокском районе и направилась в местечко Марусино. Там пройдет митинг. Участники также отдадут дань памяти и тем, кто 79 лет назад был расстрелян в деревне Прозороки. А это 420 мирных жителей.





Накануне маршрутная карта автопробегов "За единую Беларусь!" увеличилась на три культурные точки

Сотни неравнодушных белорусов накануне традиционного с самого утра объединились общей идеей и национальной символикой и проложили путь в 180 километров по Минской области. Остановками с возможностью обменяться мнениями, несмотря на погоду, выбрали музей-усадьбу "Дзержиново" и центр экотуризма "Станьково". Финальной точкой стало памятное место для всей страны - урочище "Благовщина", где в период немецкой оккупации уничтожили более 150 тысяч человек. Их память почтили минутой молчания. Участники автопробега начали и добрую рождественскую инициативу.