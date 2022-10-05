Участники бального коллектива "Грация" - гости программы "Скажинемолчи"

Бальные танцы после семидесяти, активное долголетие и счастливый брак - 47 лет совместной жизни. Эти и другие секреты в программе "Скажинемолчи" от семьи Захаренко. Александр Андреевич - инженер-радиотехник, Галина Григорьевна - математик. Танцами начали заниматься с выходом на пенсию. Сейчас супруги являются участниками бального коллектива "Грация", преподают и выступают. Среди активностей - дача, теннис и рыбалка.