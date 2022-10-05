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Участники бального коллектива "Грация" - гости программы "Скажинемолчи"

Бальные танцы после семидесяти, активное долголетие и счастливый брак - 47 лет совместной жизни. Эти и другие секреты в программе "Скажинемолчи" от семьи Захаренко. Александр Андреевич - инженер-радиотехник, Галина Григорьевна - математик. Танцами начали заниматься с выходом на пенсию. Сейчас супруги являются участниками бального коллектива "Грация", преподают и выступают. Среди активностей - дача, теннис и рыбалка.

Как переживали распад СССР и что думают об августе 2020 года? Полную версию интервью смотрите и на YouTube-канале "Беларусь 1".

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