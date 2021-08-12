Участники диалоговой площадки в Минской области сошлись во мнении - Беларусь прошла проверку на прочность

Борьба с коронавирусом, медицина, работа экономики страны - основные акценты и приоритеты как во внутренней повестке, так и на внешнем контуре - все это было обозначено и накануне во время "Большого разговора".

Событие, которое всколыхнуло общественность не только Беларуси, но и зарубежья, сегодня обсуждало экспертное сообщество и представители медиапространства Минской области. Инсайтов по прошествии "Большого разговора" немало. Например, участники диалоговой площадки сошлись во мнениях, что такой формат сближает, обнажает острые проблемы и показывает ситуацию без фильтров. И это уже известный факт - в таком общении наш Президент всегда открыт и прямолинеен.



Восемь часов в прямом эфире в политической практике бывает редко. По следам "Большого разговора" - Светлана Чернова.







Честно, обстоятельно и даже с нотками иронии. Таким эксперты и медийное сообщество запомнили 8-часовой разговор с главой государства. Никаких закрытых и неудобных тем. Хотя представителям зарубежных СМИ иногда пришлось испытать неловкость. И за навязывание политической воли со стороны правительства их страны, и конкретно за стратегию поведения своей редакции в отношении Беларуси.

Иностранные СМИ не заинтересованы в обсуждении повестки развития Беларуси. Им интересно поддерживать тот уровень истерии, который они формировали весь предыдущий год. Это мнение единогласно подержали участники диалоговой площадки. Яркие моменты "Большого разговора" сегодня обсуждало экспертное сообщество и представители СМИ Минской области. Принятого к сведению было немало, как и подтверждений тому, что коллеги с Запада работают по заранее заготовленному шаблону.











Мне кажется, что зарубежные представители немножечко не рассчитали и плохо подготовились к "Большому разговору", потому что Президент правильно сказал: "А назовите людей, которых побили", - то есть, приведите конкретные факты. В ответ они ничего не могли сказать. Мне понравилось, что наши коллеги встали на защиту Президента. Екатерина Воробьева, главный редактор борисовской районной газеты "Адзінства"





Экспертное сообщество: Беларусь не боится санкционных угроз





Отклик немалый среди участников "Большого разговора" получила тема санкций. Западные соседи полагают, что нашли больную точку. По факту выставили себя не в лучшем свете, напрочь позабыв про дипломатический этикет. Но и это сделает нас сильнее, уверены эксперты.









Санкционная политика - это не экономическая сфера давления, сколько создание образа того, что на Беларусь можно надавить. Ведь по подсчетам нашего правительства, около 3 % ВВП могли составить потенциальные потери от санкций предыдущего пакета, но нынешний пакет пока трудно сказать ввиду того. Что мы можем переориентировать часть экспорта с той же Литвы Клайпеды в Мурманск. Раз Президент озвучивал, значит это уже поднималось в беседе с Путиным. Илья Бегун, аналитик





Беларусь сохраняет стратегическую цель в построении социально ориентированного государства





Внешние катаклизмы, которые создаются извне, сломить наше государство не смогут. Беларусь ведет последовательную внешнюю и внутреннюю политику и крепко стоит на ногах. Вопреки шуму недоброжелателей и завистников, наша страна сохраняет стратегическую цель в построении процветающего, мирного и социально ориентированного государства.









То, что Запад не хочет в этом участвовать, это его проблемы. Мы можем, как сказал Президент, обойтись и без Запада. Самое главное Александр Григорьевич сказал: "Оставьте нас в покое, дайте нам развиваться". Вот потому что мы развиваемся, нам не хотят дать спокойно жить, хотят нам помешать. Это может быть создаст какие-то конфликтные ситуации, может это будут стрессовые ситуации, но ничего трагического и драматического не произойдет. Вадим Елфимов, политолог





Участники диалоговой площадки также сошлись во мнении, что минувший год для Беларуси был непростым, но наша страна прошла проверку на прочность. Экономика, здравоохранение и главное общество показали свою зрелость и успешно сдали экзамен. Тем не менее, как и вчера, и сегодня, и завтра мы продолжим строить нашу суверенную и независимую Беларусь.



