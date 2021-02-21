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Участники дискуссионного марафона о большом национальном диалоге
Большой национальный диалог. Чем запомнилось участие в нем и как дальше будет развиваться молодежная политика в Беларуси. Об этом в Минске говорили участники дискуссионного марафона, который в эти дни проходит по всей стране. Местом встречи символично выбрали Музей истории Великой Отечественной войны. Там собрались 160 молодых людей. Это делегаты ВНС, депутаты Палаты представителей и активисты БРСМ.
Молодежь также присоединилась к тематическому интерактиву
Участники дискуссии оставили пожелания друг другу и своей стране, а также поделились, что для них значит слово "единство".
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