Участники дискуссионного марафона о большом национальном диалоге

Большой национальный диалог. Чем запомнилось участие в нем и как дальше будет развиваться молодежная политика в Беларуси. Об этом в Минске говорили участники дискуссионного марафона, который в эти дни проходит по всей стране. Местом встречи символично выбрали Музей истории Великой Отечественной войны. Там собрались 160 молодых людей. Это делегаты ВНС, депутаты Палаты представителей и активисты БРСМ.