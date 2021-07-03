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Участники экспедиции на Эверест вручили А. Лукашенко белорусский флаг, побывавший на самой высокой точке планеты
После полудня на Кургане Славы открылись выставки, ярмарки, праздничные концерты и развлекательные площадки. Организаторы заверяют: в День Независимости каждый сможет найти занятие по интересам.
На связи корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).
Здесь уже стартовала большая развлекательная программа. Например, ярмарка "Беларусь самобытная". Здесь и картины, и изделия из керамики, дерева, бисера, композиции из соломы, а также можно купить мед и свежеиспеченный хлеб. Праздничное настроение поддерживают и музыкальные коллективы. Есть возможность покататься на лошадях и поучаствовать в физкультурно-спортивных развлечениях - таких, как мини-гольф, дартс, гиря, городки. Так что присоединяйтесь к торжествам и приезжайте на Курган Славы! Это хорошая возможность провести с друзьями или семьей сегодняшний выходной и праздничный день.
Официальные торжества с участием Президента завершились здесь более получаса назад. Один из запоминающихся моментов мероприятия - подарок государственного флага Беларуси Президенту от альпинистов. Это флаг они водрузили на Эвересте, когда добрались до вершины.
У Кургана Славы запланировано множество масштабных мероприятий: выставка военной техники под открытым небом, мастер-классы, музейная арт-платформа.
Также во время праздника гостям предлагают принять участие в акции по изготовлению бумажных журавликов. Согласно преданию, когда сделаешь тысячу таких птиц, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. И как нам рассказали организаторы, по завершении акции все участники коллективно пожелают Беларуси оставаться такой же процветающей, мирной и независимой страной.
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