Идея фестиваля "Креативный возраст" для людей пожилого возраста принадлежит Шотландии

Они танцуют, поют, посещают лингвистические курсы, занятия по компьютерной грамоте и путешествуют. Международный день пожилых людей отмечают сегодня в Беларуси.

Самых активных объединил фестиваль "Креативный возраст". Его участники посещали агроусадьбы, демонстрировали свои увлечения и хобби, знакомились с народным творчеством и этнографическими особенностями различных регионов страны. Участвовали в мастер-классах и делились своими жизненными историями.

Идея фестиваля "Креативный возраст", во время которого люди пожилого возраста могут продемонстрировать свой потенциал, принадлежит Шотландии. В этом году в Беларуси инициативу поддержало объединение "Отдых в деревне". Планируется, что такие фестивали станут традиционными в нашей стране и привлекут к участию как можно больше людей.